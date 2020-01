Bouchez dénonce les « informations inexactes » sur sa note

L’informateur royal Georges-Louis Bouchez a dénoncé la fuite de la note qu’il a rédigée avec Joachim Coens, ainsi que les commentaires politiques anonymes publiés jeudi dans les journaux. « Est-ce vraiment sérieux de commenter une note que l’on n’a pas lu? Est-ce responsable de faire circuler, de manière anonyme, des informations inexactes et des jugements lapidaires? L’urgence pour notre Pays requiert du calme, de la discrétion et du travail constructif », a réagi le président du MR sur son compte Twitter.

Des vents favorables ont fait parvenir à plusieurs rédactions du pays des éléments de la note de travail soumise par les informateurs, Joachim Coens et Georges-Louis Bouchez, à dix partis, et qui devait rester confidentielle. Cette note contient plus d’accents de centre-droit que celle de leur prédécesseur, Paul Magnette qui a tenté en vain de former un gouvernement arc-en-ciel en novembre dernier.

Source: Belga