VIDEO: Un maire rapporte 10 tonnes de déchets sauvages chez leur propriétaire

C’est sur le compte Twitter du site Loopsider que l’on peut voir le coup de gueule d’un maire qui traque les déchets sauvages depuis 2014. Il a en effet décidé d’employer les grands moyens.

Le maire de Laigneville, dans l’Oise, en a marre. L’un de ses administrés est en effet venu déposer près de 10 tonnes d’ordures dans la nuit de 5 au 6 janvier. Mais, malheureusement pour lui, tout a été filmé.

« Les mecs sont venus tout le week-end déposer leur m*** », explique-t-il dans cette vidéo. « Ce sont vraiment des gars sans cerveau parce que, comme ils ont été filmés et suivis, on n’a eu aucun mal à identifier l’entreprise, et donc maintenant on va agir. »

Après avoir chargé la totalité des déchets, le maire les a donc ramenés au domicile du contrevenant qui va repartir avec une facture de près de 4.000 €. « Je ne vous souhaite pas une bonne année car vous ne la commencez pas très bien », lui a-t-il dit. « On a eu aucun mal à vous retrouver. »