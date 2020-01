Bivouac hivernal sur le toit de la Belgique

Et si on profitait de l’hiver pour aller découvrir les plateaux les plus élevés du pays? Prenez votre tente, un bon sac de couchage, et c’est parti pour un parcours de deux jours dans des paysages que le froid ne rend que plus beaux!



Distance: 39 km



Dénivelé: 315m D+



Durée: 2 jours



Niveau de difficulté: 4/5

A voir sur le chemin : Le Signal de Botrange, point de départ de cette randonnée, est le point culminant de la Belgique. Il affiche une altitude de 694 m. Une butte de terre surmontée d’un escalier y a été ajoutée en 1923 afin d’atteindre le seuil symbolique des 700 mètres.

Le parcours : On commencera ce parcours par… une pause! Le Signal de Botrange est le point culminant du pays et vaut bien qu’on s’y arrête quelques minutes. De l’autre côté de la route, il offre une vue dégagée sur les paysages typiquement fagnards.

Après ce repos pas vraiment mérité, prendre le sentier qui quitte la plateforme d’observation vers le nord. Il longe la Fagne Wallonne, souvent avec des caillebotis qui permettent de se promener sans risque de tasser le sol tourbeux. On finit par rejoindre une intersection avec d’autres caillebotis, qui longent la Helle. On suit alors ce cours d’eau qui coule vers Eupen.

Après un petit passage souvent boueux en hiver, on remonte vers la Fagne des Deux-Séries. Arrivé à la cabane d’observation de Porfays, prendre une longue allée sur la gauche. Si ce tronçon peut sembler monotone, il offre toutefois de superbes paysages sur la gauche. Au bout, un petit sentier dans les bois permet de rejoindre l’aire de bivouac de la Bergerie pour la nuit.

Le lendemain, on revient quelque peu sur ses pas pour se diriger vers le parking Drossart. De l’autre côté de la route, une piste à travers la forêt rejoint la Gileppe, qu’on longe jusqu’au lac du même nom. On le contourne jusqu’au barrage. Le bord du lac est un bon endroit pour pique-niquer et faire une pause.

Une fois le barrage passé, on rejoint le hameau de Bètâne. De là, il est possible de prendre un bus pour Eupen. Ceux qui ont encore un peu d’énergie pourront rejoindre la ville à pied (1h30 jusqu’à la gare).

Bon à savoir : En Belgique, le camping sauvage est interdit. Il est toutefois possible de dormir sur des aires de bivouac, comme celle de la Bergerie sur ce parcours. C’est gratuit, et il n’est pas nécessaire de réserver. On y trouve en général un espace délimité pour faire un feu. Pour le reste… apportez votre matériel de camping! La zone n’est par contre pas un camping, et doit être libérée tôt le lendemain matin. On notera également qu’elle n’est pas nettoyée, et que chacun doit donc emporter avec lui ses déchets.

S’y rendre : On peut facilement rejoindre le Signal de Botrange en bus Tec depuis Verviers (390) et Eupen (394). Depuis une gare bruxelloise, compter un peu plus de 2h pour arriver à destination.