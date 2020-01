Record de fréquentation pour les aéroports du pays

Les cinq aéroports belges ont l’an dernier, et pour la première fois, franchi ensemble le cap des 35 millions de passagers. Au total, ils ont enregistré 35,5 millions de voyageurs, soit 2,4% de plus qu’en 2018. Zaventem, Charleroi et Anvers, ont battu leur propre record.

Mercredi, Brussels Airport a annoncé des chiffres records, avec une fréquentation de près de 26,4 millions de passagers (+2,8%). L’aéroport de Charleroi (BSCA) a été le dernier, ce jeudi, à communiquer ses chiffres. Mais le second aéroport du pays n’a pas à rougir avec 8,22 millions de voyageurs (+2%) en 2019.

New record at @CRL_Airport:

8,221,450 passengers recorded in 2019 (+2%)https://t.co/Py2qXxOvyX — Charleroi Airport (@CRL_Airport) January 9, 2020

Parmi les plus petites plateformes, Antwerp Airport s’est également envolé vers un record avec 306.330 voyageurs (+2,6%), tandis qu’Ostende a fait encore mieux en valeur absolue avec 457.423 passagers (+8,9%), la troisième meilleure année de son histoire. Enfin, Liege Airport a fait état d’une fréquentation stable au niveau passagers, avec un peu plus de 170.000 voyageurs, mais d’une nouvelle année record en matière de transport de fret.

Sur ce point, le record belge de 2018, à savoir plus d’1,6 million de tonnes de marchandises, n’a pas été battu en 2019. Le segment du transport aérien de marchandises est particulièrement sensible au ralentissement économique.