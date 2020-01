La Febiac en colère contre le « car bashing »

La 98e édition salon de l’auto (Brussels Motor Show) a été officiellement inaugurée par la princesse Astrid. Le président de la Febiac, Philippe Dehennin, a fustigé le «car bashing».

Le président de la Febiac (Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle) Philippe Dehennin a profité de l’inauguration du salon de l’auto pour fustiger les «attaques répétées» dont le secteur automobile fait l’objet. Cette plainte intervient alors que plusieurs organisations environnementales réclament la limitation voire l’interdiction de la publicité pour les voitures. Des organisations de cyclistes ont également fait part de leur intention de se rendre au salon de l’auto pour dénoncer les « mensonges de la publicité automobile ».

«550.000 Belges et 55.000 Luxembourgeois ont pris possession d’une voiture neuve en 2019, et ce malgré le ’car bashing’», a lancé l’organisateur du salon de l’auto. «Certains partis pris et certaines ONG ne cachent pas de vouloir prendre le contrôle de la pensée et du comportement des gens. Le secteur automobile n’a aucune raison d’être injurié en permanence, alors que nous sommes celui qui développons les options les plus agressives en matière de décarbonisation et de digitalisation.» Et de conclure : «la confiance du consommateur ne n’est pas démentie.»