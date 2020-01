Il veut se prendre en photo dans toutes les gares de Belgique

Ryan Appelmans est un Néerlandais de 25 ans qui suit des études d’assistant social à Louvain. Et il a décidé de se lancer un défi un peu fou. Se prendre en photo dans toutes les gares belges.

Quel est le meilleur moyen pour découvrir un pays? Pour certains, c’est de visiter ses endroits les plus touristiques. Pour d’autres, il s’agit plutôt de dénicher des petits coins perdus loin de la foule. Et pour Ryan Appelmans, un jeune homme de 25 ans, c’est de se prendre en photo dans chaque gare du pays.

C’est en effet le défi pour le moins original que s’est lancé ce Néerlandais qui étudie actuellement à Louvain. Sur sa page Facebook, on peut le voir poser fièrement devant les panneaux des différentes gares qu’il a visitées. Et on peut dire qu’il a déjà fait un petit bout de chemin vu qu’il a récemment posté sa centième photo (105 au total), alors que 557 arrêts étaient répertoriés en 2017 sur notre territoire selon un rapport du SPW Mobilité.

Comme il l’explique dans une interview pour Radio 2, tout est parti d’une blague qui, petit à petit, est devenue de plus en plus sérieuse. Au point d’avoir déjà visité 29 gares différentes en une seule journée! « Je me suis aussi rendu à vélo jusqu’à Bruxelles où j’ai visité toutes les gares de la capitale. C’était un moyen de découvrir tous les beaux côtés de la ville », explique-t-il.



Pour prendre ses clichés, M. Appelmans descend de son train à chaque arrêt pour prendre son selfie, avant de remonter dedans avant son départ pour la destination suivante. Ce qui lui cause parfois des petites surprises, surtout dans les gares de campagne. « Ce n’est souvent pas un problème dans les grandes gares, par contre c’est plus difficile dans les plus petites gares. Je suis alors parfois obligé de me promener dans le village, voire de marcher jusqu’à la prochaine gare pour pouvoir y prendre une photo », conclut-il.