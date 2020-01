Salon CES à Las Vegas – « Allez à l’international », martèle l’Awex aux entreprises wallonnes

L’Agence wallonne aux exportations et aux investissements étrangers (Awex) veut pousser davantage encore les entreprises du sud du pays à s’exporter en dehors des frontières belges. « Allez à l’international! » leur martèle-t-elle à l’occasion du salon Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas, où elle a emmené seize sociétés wallonnes. A contrario, l’Agence s’étonne parfois aussi que certaines entreprises soient bien plus connues à l’étranger qu’en Belgique. « Les sociétés du sud du pays sont parfois encore frileuses à l’idée de sortir de la Wallonie puis de l’Europe », constate Guy-François Vanpaesschen, expert en nouvelles technologies au sein de l’Awex. « Mais il faut les pousser en dehors et les inviter à aller à l’international. »

En matière d’intelligence artificielle (IA), il faut être présent en Chine et aux Etats-Unis. Raison pour laquelle l’Agence a récemment organisé une mission économique sur le sujet dans le pays asiatique et est présente au salon CES, grand-messe mondiale de l’électronique et des nouvelles technologies, où le terme d’IA est sur toutes les lèvres.

« Les entreprises qui sont, par exemple, à Las Vegas, ont préparé le terrain, tout comme nous, et quoiqu’il arrive, elles en retireront quelque chose de positif. Si cela devait ne pas déboucher sur des contrats, elles auront au moins pu voir si leur produit est bien positionné et comment y réagit la concurrence », illustre le responsable de l’Awex.

L’Agence prévoit plusieurs initiatives durant la semaine afin de permettre aux entreprises de rentabiliser un maximum leur investissement pour venir à Las Vegas.

Certaines d’entre elles en ont déjà tiré profit par le passé et se sont déjà beaucoup exporté. « Tellement qu’elles tendent à être plus connues à l’étranger qu’en Belgique », s’étonne le responsable de l’Awex. C’est souvent le cas car elles ont tout de suite visé l’international à cause de leur produit, explique-t-il.

Le responsable de l’Awex encourage donc les entreprises wallonnes à s’inspirer de ces exemples et à voir grand dans leurs perspectives de développement.

