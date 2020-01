Météo : de la douceur comme consolation

Le temps restera gris et pluvieux mercredi et les prochains jours, mais très doux pour la saison, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Mercredi après-midi, le temps restera souvent très nuageux à couvert avec le risque d’un peu de bruine ou de quelques faibles pluies par endroits. Progressivement, l’une ou l’autre éclaircie pourrait faire son apparition, surtout sur l’ouest et le nord du pays. Les maxima seront très doux, avec des valeurs comprises entre 8°C sur les Hautes­ Fagnes et jusqu’à 12°C en plaine. Le vent sera d’abord modéré de secteur sud­-ouest, puis il faiblira temporairement par l’ouest.

En soirée et durant la nuit, le temps sera souvent couvert avec des périodes de pluie qui se généraliseront et s’intensifieront un peu plus. Les minima seront atteints en soirée avec des valeurs comprises entre 6°C en Haute Ardenne et 10°C sur le centre du pays.

Le temps restera très nuageux à couvert jeudi, avec des périodes de pluie faible à modérée intermittentes. Le mercure affichera entre 8°C en Hautes­ Fagnes et jusque 13°C sur l’ouest. Le vent de sud­-ouest se renforcera en fin de matinée pour devenir modéré à assez fort avec des rafales pouvant atteindre les 50 km/h.

La journée de vendredi sera elle aussi très nuageuse et pluvieuse, avec un thermomètre en légère baisse (maxima de 5 à 9°C).

