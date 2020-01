Le contact d’un bébé avec ses deux parents est important

Le contact physique entre un nouveau-né et son papa a autant d’effets positifs qu’un contact avec la maman, selon une étude menée par la VUB en collaboration avec l’Université de Liverpool. Ces résultats devraient encourager les pères à s’occuper activement de leur enfant dès la naissance.

Le contact physique entre un bébé et ses parents est crucial pour l’épanouissement de l’enfant. Les câlins des parents assurent un développement optimal du système nerveux parasympathique, lié au repos et à la récupération physique. Grâce à ces contacts, les enfants supportent mieux le stress en grandissant, par exemple.

Pour cette étude, il a été demandé à 25 mères et 25 pères d’enlacer et câliner leur enfant. Les rythmes cardiaque et respiratoire des bébés ont été mesurés avant, pendant et après les séances de câlins.

Avoir deux parents actifs

L’étude montre ainsi que, tant avec la mère qu’avec le père, ces deux rythmes diminuent pendant et après les caresses. Les séquences vidéo indiquent également que les deux parents touchent intuitivement leur enfant aux mêmes endroits et de la même manière.

«Nous voulons encourager les papas a être plus actifs dans les soins et l’attention portés à leur bébé. Aujourd’hui, les pères sont bien plus investis que dans le passé mais il y a encore un écart à combler vis-à-vis des mères. Les hommes pensent parfois que la mère a un lien physiologique privilégié avec le petit, du fait de la grossesse», selon la directrice de recherche Martine Van Puyvelde.