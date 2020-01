L’ancien CEO de Dexia et de D’Ieteren Axel Miller devient chef de cabinet du MR

L’ancien CEO de Dexia et de D’Ieteren Axel Miller deviendra dès lundi chef de cabinet du MR et directeur du centre d’étude du parti, le Centre Jean Gol, annonce le Mouvement réformateur mercredi dans un communiqué. Axel Miller est licencié en droit de l’ULB (1987) et a été avocat au barreau de Bruxelles de 1987 à 2001. Il a rejoint le secteur bancaire en 2001 et été président du comité de direction de Dexia Banque de 2003 à 2005, puis CEO de Dexia de 2006 à 2008 avant de rejoindre Petercam de 2009 à 2012. Il a ensuite été CEO de D’Ieteren de 2013 à 2019. Le 8 avril dernier, le conseil d’administration de D’Ieteren et Axel Miller avaient décidé de mettre fin à leur collaboration.

« L’arrivée d’Axel Miller illustre les ambitions du mouvement libéral dans la recherche de solutions novatrices et sérieuses pour l’avenir de nos Régions et de notre pays », déclare le président du MR Georges-Louis Bouchez, cité dans le communiqué.

« Ma décision de répondre positivement à la proposition de Georges-Louis de le rejoindre en tant que chef de cabinet est le fruit de trois envies: bâtir des ponts entre le secteur privé et le monde politique, intégrer une équipe riche de diverses expériences afin de représenter au mieux la société et pouvoir mettre mes expériences au service d’un projet ambitieux, utile et porteur de sens », affirme pour sa part Axel Miller.

Source: Belga