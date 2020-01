Ghosn veut « défendre » ses droits auprès de Renault et Nissan

Carlos Ghosn a affirmé mercredi vouloir « défendre (ses) droits » auprès des groupes Renault et Nissan dont il est l’ex-PDG, assurant ne pas avoir démissionné de ses fonctions à la tête du constructeur français et voulant faire valoir ses droits à la retraite. « J’ai demandé à partir à la retraite et je défendrai mes droits en tant que personne qui a travaillé autant d’années, qui a rendu autant de services et qui a droit à une retraite », a-t-il martelé lors de sa première conférence de presse à Beyrouth depuis sa fuite du Japon.

« Je n’ai absolument pas l’intention d’abandonner mes droits (…). J’ai des droits vis-à-vis de Nissan, vis-à-vis de Renault, qui n’ont pas été respectés, et je compte bien les réclamer en justice », a insisté le magnat déchu de l’automobile. »Je crois dans la justice française, et je crois, d’une certaine manière aussi, à la justice japonaise. (…) Je n’ai pas à attaquer qui que ce soit, je vais défendre mes droits », a poursuivi M. Ghosn sans préciser les procédures envisagées.

Il a vigoureusement démenti avoir démissionné de son poste à la tête de Renault, assurant s’être simplement « retiré » après son arrestation au Japon et avoir désormais « demandé à partir à la retraite ». »On a dit qu’en janvier (2019), j’avais démissionné de Renault, ce qui est faux (…). C’est une forfaiture de dire que j’ai démissionné », a-t-il affirmé avec émotion, debout derrière un pupitre. »Je me suis retiré pour permettre à Renault de fonctionner normalement alors que j’étais en prison. Dire que ça c’est une démission, c’est un travestissement de la réalité », a-t-il déclaré.

Faisant l’objet de quatre inculpations au Japon, où il est accusé de malversations financières, Carlos Ghosn fait également l’objet de plusieurs procédures judiciaires en France.

