Des Belges élucident l’origine des algues vertes marines

Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Gand (UGent) et du Jardin botanique de Meise a permis de mieux comprendre les origines et l’évolution des algues vertes marines.

En comparant une large sélection de gènes, les scientifiques ont mis en évidence les relations entre les différents groupes d’algues ainsi que leur influence sur leur écosystème et au-delà. Les résultats sont publiés mercredi dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

La recherche indique que les algues vertes marines sont apparues il y a plus d’un milliard d’années et ont évolué de manière précoce il y a environ 800 millions d’années. Une scission dans leur processus évolutif a ensuite donné naissance à deux groupes : les streptophytes, dont les plantes terrestres descendront 400 millions d’années plus tard, et les chlorophytes, qui donneront lieu par la suite au plancton et à plusieurs grands groupes d’algues d’eau douce et marines.

Étant donné l’ancienneté des cholorophytes, il était jusqu’ici difficile mettre en lumière les relations à l’œuvre dans les mécanismes d’évolution des différents groupes. Cependant, en croisant les données ADN d’une douzaine de génomes (le matériel génétique d’une espèce) avec celles issues de fossiles déjà connus, les chercheurs de Meise et de l’UGent ont pu déterminer les ères géologiques au cours desquelles les épisodes les plus importants de l’évolution se sont déroulés.

Une évolution passionnante

Ainsi, après les deux importantes glaciations du Cryogénien, le mode de vie des organismes est passé d’un style planctonique, dérivant au gré des flots, à un style benthique, se sédentarisant autour des fonds marins, ce qui a permis aux algues vertes marines de se disperser et se diversifier largement.

De tout temps, les algues marines ont joué un rôle de premier plan dans les écosystèmes marins. Elles fournissent des nutriments et un habitat à de nombreux poissons et autres invertébrés. Leur prolifération dans les écosystèmes marins peu profonds a également joué un rôle clé dans l’évolution des animaux aquatiques.