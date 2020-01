Un couple de téléréalité traumatisé par un cambriolage

Kevin Guedj et Carla Moreau, deux candidats emblématiques du programme de téléréalité « Les Marseillais », ont été cambriolés lundi 6 janvier. Traumatisés par cette intrusion dans leur vie privée, le couple envisage désormais de quitter la France.

Le couple et leur fille de 3 mois rentraient chez eux lorsqu’ils ont remarqué que tout avait disparu dans leur maison et que l’électricité avait été coupée. « J’ai hurlé de peur, la petite ne faisait que pleurer. Ça a été horrible. Ils ont eu le temps de tout nous prendre », explique la jeune femme sur Snapchat.

Paniqués, ils se sont réfugiés chez leurs voisins et ont appelé la police, qui a fini par découvrir les cambrioleurs sur le toit de l’habitation. Ceux-ci ont toutefois réussi à prendre la fuite et n’ont pas été interpellés.

Depuis ce drame, Carla et Kevin sont allés se réfugier avec leur fille chez les parents du jeune hommes, avec un sentiment de dégoût et un traumatisme certain: « Je me suis sentie violée dans ma maison que j’adorais, que j’étais trop fière d’avoir mais je peux plus y mettre un pied parce que j’ai trop peur. »

Quitter la France?

Les deux candidats de téléréalité envisagent même de quitter la France, comme Carla le raconte sur Snapchat: « On essaie de trouver ce que l’on va faire et où est-ce que l’on va habiter, parce que c’est important. On ne sait toujours pas ce qu’on va décider de faire. On va décider dans les prochains jours si on reste sur Marseille ou si on s’éloigne un peu. »

La jeune femme a tenu à réfuter les rumeurs qui les accusent d’une mise en scène destinée à orchestrer leur déménagement à Dubaï, où se trouvent certains de leurs amis, ce à quoi la belle blonde répond: « J’ai lu tous vos commentaires qui disent qu’on fait ça pour partir à Dubaï. Alors déjà, je n’ai pas besoin de faire un cambriolage pour partir à Dubaï. Deuxièmement, je ne vais pas partir à Dubaï. Ce n’est absolument pas dans nos projets. Quand je lis certains commentaires, franchement, vous faites de la peine. J’ai été traumatisée. Quitter ma maison, pour moi, c’est vraiment pesant. »