Metallica fait don de 675.000€ aux victimes des incendies en Australie

Le groupe de hard rock Metallica fera un don de 750.000 $, soit environ 675.000 €, aux victimes des feux de forêt dévastateurs en Australie. «La destruction et les effets dévastateurs sur tous les habitants, les animaux, l’environnement et l’incroyable campagne de l’Australie sont vraiment déchirants», a écrit mercredi le groupe américain sur Facebook et Twitter.

Les membres du groupe ont invité leurs fans à participer à une collecte de fonds. Metallica consacrera l’argent à des activités de secours par l’entremise de sa fondation All Within My Hands.

Les stars se mobilisent

Le groupe Metallica n’est pas le seul préoccupé par le sort des Australiens: le Prince Charles a exprimé sa sympathie dans un message vidéo, la pop star Elton John a annoncé lors d’un concert à Sydney qu’il ferait don d’un million de dollars (900.000 €) et l’acteur Chris Hemsworth (« Thor ») a dit qu’il avait fait don d’un million de dollars australiens (620.000 €).

Depuis le début des grands incendies en octobre, des milliers de maisons en Australie ont été détruites et plus de 10 millions d’hectares ont brûlé.