Cinq jeux vidéo qui devraient marquer 2020 de leur empreinte

2020 sera marquée par le lancement de la nouvelle génération de consoles de salon avec la sortie de la PS5 et de la nouvelle Xbox. Ce ne sera pas pour autant une année de transition, bien au contraire. En 2020, les gamers auront de quoi faire !



Cyberpunk 2077

98 jours, voici le nombre de jours restants avant la sortie de Cyberpunk 2077. Dire qu’il est le jeu le plus attendu de l’année est un euphémisme. Et pourtant, à trois mois de sa sortie, aucun journaliste n’a pu y jouer manette en mains. Est-ce une raison d’être méfiant? Pas vraiment lorsqu’on sait que cela fait désormais plus de sept ans que les équipes du studio polonais CD Projekt travaillent sur cette nouvelle licence, issue d’un jeu de plateau. Les créateurs de The Witcher 3 (notre jeu de l’année 2015 qui connaît actuellement un pic de joueurs depuis la diffusion de la série sur Netflix) emmèneront cette fois les joueurs dans un univers futuriste dans la ville de Night City. Action-RPG en vue FPS, Cyberpunk 2077 promet une aventure solo longue et passionnante et s’annonce déjà comme l’un des jeux de l’année 2020.

Cyberpunk 2077 sortira le 16 avril 2020 sur PS4, XB1 et PC

The Last of Us Part II

En 2013, Naughty Dogs, le studio américain à l’origine des sagas Crash Bandicoot et Uncharted, avait réussi à séduire les joueurs avec The Last of Us, un jeu de survie post-apocalyptique dans lequel on suivait les aventures d’Ellie, une ado de 14 ans, et de Joel, un homme d’une cinquantaine d’années. Il aura finalement attendre fallu près de sept ans pour que ce chef-d’œuvre connaisse une suite. The Last of Us Part II se déroule cinq ans après les événements du premier épisode. La réalisation graphique s’annonce sublime et la narration sera toujours au cœur du jeu, sans oublier une bonne dose de survie au milieu des infectés. Pour patienter durant les cinq mois qui nous séparent de la sortie, on ne peut que vous conseiller, si ce n’est pas encore fait, de vous (re)plonger dans l’univers du jeu, en jouant à The Last of Us Remastered, disponible pour une poignée d’euros sur PS4.

The Last of Us Part II sortira le 29 mai exclusivement sur PS4

Final Fantasy VII Remake

La génération actuelle de consoles de salon aura connu jusqu’au bout son lot de remaster, de remake et de portages. Attendu par les fans depuis de nombreuses années, Final Fantasy VII Remake sera pourtant bien plus qu’une simple refonte graphique du jeu original sorti en 1997 sur PlayStation. Les équipes de Square Enix ont fait bien plus que de simplement dépoussiérer ce jeu culte des années 1990. Ce premier volet d’une (longue?) série vous propulsera aux commandes de Cloud dans la mégalopole de Midgar. Outre le moteur graphique à des années-lumière de celui de 1997, les développeurs ont mis au goût du jour le système de combat, qui alternera entre les phases d’action en temps réel et les bonnes vieilles phases en tour par tour. Final Fantasy VII Remake sera-t-il à la hauteur de l’attente et des espérances des fans? Pour le savoir, rendez-vous dans moins de deux mois!

Final Fantasy VII Remake sortira le 3 mars 2020 sur PS4

Watch Dogs Legion

Dévoilé lors de l’E3 2019, Watch Dogs Legion devait sortir en mars prochain, avant de finalement être repoussé à une date indéterminée. Si l’on ne connaît pas encore sa date de sortie, on en connaît déjà beaucoup de Watch Dogs Legion et ce que nous en avons vu nous a donné furieusement envie d’y jouer. Cette suite de Watch Dogs 2 se déroulera dans une ville de Londres post-Brexit ultra-connectée et surveillée. Le jeu se distingue de son prédécesseur en permettant d’incarner et de prendre possession de n’importe quel personnage rencontré dans le jeu, mais aussi du fait que chaque mort sera permanente et définitive. Si vous êtes à la recherche de fun et de liberté, Watch Dogs Legion pourrait bien proposer l’open world le plus réussi de l’année!

Watch Dogs Legion sortira courant 2020 sur PS4, XB1 et PC

Senua’s Saga: Hellblade II

La fin de l’année 2020 sera marquée par les sorties de la PS5 et la nouvelle Xbox Series X. Si l’on ne connaît pas encore grand-chose des spécificités de ces nouvelles consoles, on connaît déjà l’un des jeux qui figurera dans le line-up de lancement de la nouvelle Xbox. Il s’agira de Senua’s Saga: Hellblade II. Sorti durant l’été 2017, le premier opus avait été une expérience marquante. Les équipes de Ninja Theory avaient proposé un jeu sublime, exploitant parfaitement les possibilités de la Xbox One X. On peut donc compter sur eux pour faire de même avec cette suite qui sera une vitrine pour montrer ce que la Xbox Series X a dans le ventre, et on a hâte de voir ça!

Senua’s Saga: Hellblade II sortira fin 2020 en exclusivité sur la nouvelle Xbox et sur PC

