L’Américaine se dénudant pour aider l’Australie affirme avoir récolté 1 million $

L’Américaine proposant une photo d’elle dénudée en échange d’un don de 10 dollars en faveur de l’Australie affirme avoir récolté plus d’un million de dollars.

Nous vous en parlions lundi. Kaylen Ward, une Américaine de 20 ans, s’est lancée dans une initiative originale pour collecter des fonds à destination de l’Australie. Cette jeune femme avait listé, sur son profil Twitter, toute une série d’organisations actives pour venir en aide aux populations touchées par les incendies ou secourir les animaux. En échange d’un don de minimum 10 $ à une de ces associations, elle promettait une photo d’elle dénudée.

oh hi pic.twitter.com/hJibibonaM — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) December 31, 2019

Et quelques jours après le lancement de son opération le 4 janvier dernier, Kaylen Ward affirme avoir permis de récolter 1 million $. Elle est cependant la cible de critiques qui affirment qu’il s’agit là seulement d’une opération marketing. « J’ai récolté plus d’1 million $ en offrant mes produits (des photos dénudées) gratuitement. J’ai également perdu du temps et de l’argent en offrant des produits gratuits à des milliers de personnes », rétorque-t-elle à ses détracteurs sur Twitter.

I raised $1mil for Australia at the sake of my naked body being exposed on the internet to millions and millions of people. That’s a scary feeling to be that vulnerable and exposed to the world. But I did it because I wanted to do something good. — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 7, 2020

« J’ai récolté 1 million $ en exposant mon corps à des millions de personnes. C’est un sentiment effrayant d’être aussi vulnérable et exposée. Mais je l’ai fait car je voulais faire la différence », poursuit-elle.

I have teamed up with @OnlyFans to further these donations. We will donate 20% of all of my earnings to one Australia Bushfire charity. Go subscribe to help raise money for the Australia fires https://t.co/2pUoQY0d0H

Comment below which charity you would like to see us donate to pic.twitter.com/GgbXfyQbRd — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 7, 2020

Depuis le lancement de son opération, la jeune femme affirme être la cible de harcèlement. Son adresse mail privée aurait notamment été publiée sur le net, ce qui lui vaut de recevoir des milliers de messages.