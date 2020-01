Harry et Meghan pourraient partiellement vivre au Canada en 2020

Un lien étroit existe entre le Canada et les époux de Sussex, qui s’y trouvent pour le moment. Certaines sources affirment d’ailleurs qu’ils négocieraient pour y développer leurs projets humanitaires dans les prochains mois.

Meghan Markle et le prince Harry viennent de passer les fêtes au Canada, après un break de six semaines en famille dans la région de Vancouver. De retour au royaume-Uni, leur première apparition officielle de l’année a été de se rendre à la Maison du Canada, où ils se sont entretenus avec la Haute-Commissaire du Canada en Grande-Bretagne, Janice Charette.

Pour le duc et la duchesse de Sussex, ce pays est très particulier, puisque c’est l’endroit où ils ont débuté leur romance. En effet, Meghan Markle a longtemps vécu et travaillé à Toronto, où elle tournait la série « Suits » dont elle était l’une des principales protagonistes. Ce lien avec le Canada est si fort que, d’après Omid Scobie, commentateur royal proche de Meghan, le couple souhaite s’y investir et y développer des projets humanitaires dans les prochains mois.

Un royal tour en 2020?

En outre, alors que les rapports entre la Couronne et le Canada n’étaient, ces dernières années, pas au beau fixe, Justin Trudeau a fait un pas vers le Royaume-Uni. Il vient de nommer un nouveau secrétaire spécial chargé des relations avec la reine (un poste qui restait vacant depuis trois ans), afin de simplifier et d’encourager la communication entre la Couronne et le cabinet fédéral canadien.

Ce geste, qui n’est pas anodin, a été effectué dans l’optique d’un prochain royal tour des Windsor au Canada, prévu dans le courant de l’année 2020. Cela pourrait donc à nouveau concerner les époux de Sussex qui, entre projets humanitaires et royal tour, passeraient une bonne partie de l’année outre-Atlantique.