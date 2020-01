VIDEO. Ils sortent leur pizza du four et y trouvent un serpent

Une famille américaine originaire de Caroline du Nord a eu une drôle de surprise au moment de sortir une pizza cuite au four. Un serpent s’était faufilé dans l’appareil électroménager et était en train de cuire en même temps que le repas de ces Américains.

Amber Helm aurait préféré ne pas se retrouver nez à nez avec un serpent de 45 cm de long, lorsqu’elle cuisait simplement une pizza pour sa petite famille. Rapidement, elle a réalisé que tout ne se passait pas comme d’habitude.

« Le four a commencé à fumer et j’ai dit à mes garçons de reculer pour que je puisse m’assurer qu’un incendie ou quoi que ce soit d’autre ne se produise pas. J’ai regardé de plus près et je me suis dit ‘Oh mon Dieu ! C’est un serpent' », a-t-elle expliqué auprès de WRAL, une chaîne de télévision locale.

"We went out to eat. We did not eat the pizza." This family found an 18-inch snake baking in their oven alongside their pizza. https://t.co/ONy2nsnjSq pic.twitter.com/ageH1KjSNn — CNN (@CNN) January 4, 2020

L’origine du serpent inconnue

La famille ignore encore à l’heure actuelle comment l’animal s’est faufilé dans la maison et, à fortiori, dans l’appareil. Il s’est sans doute introduit dans la demeure via le vide sanitaire pour ensuite pénétrer dans l’habitation et se nicher dans le four avec la pizza, qui a finalement terminé à la poubelle.

«J’étais mal à l’aise en le voyant, c’était effrayant», a confié Robert Helm, le père de famille. «Il n’y a vraiment rien d’agréable à trouver un serpent fumant dans votre four», a-t-il conclu. Désormais, les Helm ont décidé de faire appel à une entreprise spécialisée pour s’assurer qu’aucun autre reptile ne se trouve dans la maison et que la famille n’a donc plus rien à craindre.