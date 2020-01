Un pédophile en pleine agression sexuelle se fait tabasser par le père des enfants

Le 29 décembre dernier, un pédophile de 60 ans a été violemment frappé alors qu’il agressait sexuellement deux enfants dans leur chambre. C’est le père qui a surpris le membre de sa famille et qui, sans l’intervention de la police du Comté de Spotsylvania, aurait pu se faire justice lui-même.

Un père, dont l’identité n’a pas été révélée, vivant en Virginie, souhaitait voir si ses deux enfants de 2 et 3 ans dormaient bien le 29 décembre, tôt dans la matinée. Il est rapidement alerté par des bruits venant de leur chambre et, lorsqu’il pénètre dans la pièce, il découvre Mark Stanley, le pantalon baissé, en train de sexuellement abuser de ses enfants.

Le violeur de 60 ans, qui n’est autre qu’un membre de la famille, décide de pousser le père et s’enfermer dans la chambre lorsque ce dernier lui demande ce qu’il est en train de faire. Le papa enfonce alors la porte pénètre de force dans la pièce, où il se rue sur Stanley.

