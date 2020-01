Six Jours de Rotterdam – Moreno De Pauw, 2e, Kenny De Ketele et Robbe Ghys 3e sur le podium

Moreno De Pauw, avec le Néerlandais Jan Willem van Schip, 2e, ainsi que Kenny De Ketele et Robbe Ghys, 3es, ont terminé sur le podium des Six Jours de cyclisme sur piste de Rotterdam mardi à Ahoy remportés par les Néerlandais Wim Stroetinga et Yoeri Havik. Kenny De Ketele et Robbe Ghys avaient finalement entamé en tête la soirée. Deuxième sur la piste, ils ont profité du retrait de l’Allemand Theo Reinhardt, malade, qui faisait la paire avec son compatriote Roger Kluge. Le duo dominait alors le classement général à l’issue de la 5e journée lundi. Roger Kluge a été recasé pour la dernière soirée avec Tosh Van der Sande, lui même orphelin de son binome Jasper De Buyst, souffrant lui aussi.

La victoire lors de cette 38e édition est revenue à la paire néerlandaise formée par Wim Stroetinga et Yoeri Havik, avec 384 points, devant Moreno De Pauw et le Néerlandais Jan Willem van Schip, à 1 tour (224 points). De Ketele et Ghys complètent le podium à 2 tours (240 points). Iljo Keisse et le Néerlandais Niki Terpstra ont terminé 4es à 3 tours (338 points).

Côté belge encore, Tosh Van der Sande et l’Allemand Roger Kluge ont fini 5es à 3 tours (320 points). Lindsay De Vylder et Jules Hesters ont terminé eux 11es et avant-derniers à 8 tours (152 points).

Iljo Keisse et Niki Tersptra ont remporté les Six Jours de Rotterdam en 2013, 2014 et 2015. En 2018, c’est Kenny De Ketele et Moreno De Pauw qui l’avait emporté.

