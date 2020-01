Les auteurs d’un viol collectif dans un bus en Inde seront pendus

Un tribunal de New Delhi a condamné à la peine de mort par pendaison quatre des six auteurs d’un viol collectif en 2012, ont rapporté mardi plusieurs médias locaux. La victime de 23 ans au moment des faits devait succomber à ses blessures 13 jours après l’agression.

Le juge a fixé l’exécution des quatre condamnés au 22 janvier. Deux d’entre-eux ont toutefois fait appel, ce qui pourrait conduire à un report de leur exécution.

Les faits remontent au 16 décembre 2012 quand une étudiante en kinésithérapie de 23 ans avait été violée avec une brutalité extrême par six jeunes hommes à bord d’un bus en mouvement dans la capitale indienne, devant son compagnon impuissant. La victime devait succomber à ses blessures quelques jours plus tard. L’affaire avait révulsé l’Inde et le monde et conduit à un durcissement de la loi.

Plus aucun recours

Les auteurs de l’agression ont usé de tous les moyens légaux pour contester leur condamnation et ils semblent maintenant avoir épuisé tous leurs recours. La Cour suprême a en effet rejeté le mois dernier leur dernière demande de révision. A côté des quatre condamnés, figuraient également un mineur d’âge, remis en liberté depuis lors tandis qu’un autre suspect, le chauffeur du bus présenté comme le meneur, a été retrouvé mort dans sa cellule.