L’armée a décidé de creuser des fosses communes pour les plus de 100.000 moutons et autres bovins tués par les feux de brousse en Australie. David Littleproud, ministre des Eaux, a déclaré que l’élimination du bétail mort était une urgence nationale.

« Nous allons essayer de prendre des mesures préventives avec les agences d’État pour nous assurer que l’élimination du bétail se fait rapidement car il y a un risque de biosécurité dans ce domaine « , a expliqué David Littleproud. Des milliers de têtes de bétail sont blessées et des centaines de vétérinaires ont été dépêchés dans les États touchés pour prendre soin de ces animaux ou les euthanasier.

Partout dans les territoires en feu, les spectacles de désolation se multiplient et les animaux se meurent. D’une estimation à l’autre, on passe de 480 millions à un milliard d’animaux morts dans les tragiques incendies qui touchent l’Australie. Il est donc nécessaire de se débarrasser de ces carcasses rapidement, sans se mettre en danger, pour ne pas que les maladies se propagent.

WARNING GRAPHIC. Sorry to share these images near Batlow, NSW. It’s completely heartbreaking. Worst thing I’ve seen. Story must be told. #AustraliaFires pic.twitter.com/E7jrgcuUiv — ABCcameramatt (@ABCcameramatt) January 5, 2020

Reconstruire l’Australie

Pour les agriculteurs, il s’agit de prendre soin du bétail restant et de bien les hydrater en faisant attention au fait que l’eau ne soit pas contaminée par les cendres. « Nous soulignons les efforts déployés par nos agriculteurs qui s’occupent des animaux malades et mourants tout en luttant contre les flammes », a déclaré la sénatrice et ministre de l’Agriculture Bridget McKenzie.

Le gouvernement s’est d’ores et déjà engagé à consacrer deux milliards $ à la reconstruction des territoires touchés par les incendies. Ce fonds soutiendra les gouvernements locaux, les agriculteurs et les producteurs, et offrira des soutiens en matière de santé mentale.