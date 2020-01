Charles Michel a proposé davantage d’aide de l’Europe pour l’Australie

L’Union européenne et ses Etats membres sont prêts à offrir davantage de soutien aux autorités australiennes dans leur combat contre les gigantesques feux de forêt qui ravagent l’île, selon un message posté mardi sur Twitter par le président du Conseil européen, Charles Michel. « J’ai proposé à Scott Morrison (le Premier ministre australien, NDLR) toute assistance dans la lutte contre ces incendies. Nous soutenons tous les Australiens touchés par cette catastrophe d’une ampleur sans précédent. L’Union européenne fournit déjà un soutien concret via des cartes qui ont facilité les opérations de sauvetage. L’UE et les États membres sont prêts à en faire plus », a indiqué M. Michel.

Plus tôt dans la journée, la Première ministre belge Sophie Wilmès avait annoncé que la Belgique était prête à apporter une assistance à l’Australie dans sa lutte contre les incendies, sans préciser quelle forme pourrait prendre cette assistance. Des pompiers belges ont exprimé le souhait d’aider leurs collègues australiens.

Ce vaste pays est en proie depuis septembre à de gigantesques incendies qui ont fait 24 morts et dévasté une superficie presque équivalente à deux fois la superficie de la Belgique. Le secteur australien des assurances a évalué mardi à 700 millions de dollars (430 millions d’euros) la facture occasionnée à ce stade par les feux de forêt.

Source: Belga