L’Allemagne retire une partie de ses soldats d’Irak

L’armée allemande a annoncé le retrait d’une partie de ses soldats actuellement stationnés en Irak pour des missions de formation. Ils seront transférés en Jordanie et au Koweït, en raison des tensions dans la région.

Le contingent allemand basé à Bagdad et à Taji au nord de la capitale irakienne, fort d’une trentaine de personnes, va être «provisoirement réduit» et les soldats concernés seront transférés dans le Koweït voisin et en Jordanie, a indiqué un porte-parole du ministère de la Défense. Cette décision intervient dans un contexte de fortes tensions entre les Etats-Unis et l’Iran suite à l’élimination à Bagdad du général iranien Qassem Soleimani.

Outre les militaires basés dans et à proximité de la capitale irakienne, l’Allemagne compte aussi des troupes dans le Kurdistan irakien, là aussi pour des misions d’entraînement des forces de sécurité locales. Au total, Berlin compte actuellement quelque 120 militaires dans le pays, dans le cadre de la coalition internationale contre le groupe Etat islamique.

Dès lundi soir, dans une interview à la radio publique, le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas avait reconnu que le retrait des troupes occidentales d’Irak était «une réflexion que nous devons tous avoir» au vu du contexte. «Car il n’y a aucun pays membre de la coalition anti-EI qui veuille rester en Irak s’il n’y est pas désiré», a-t-il ajouté, en référence au vote dimanche par le Parlement irakien d’une motion demandant le retrait de la coalition internationale du pays.