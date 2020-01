Un automobiliste tire sur des enfants… qui jetaient des boules de neige

Un automobiliste a tiré sur deux enfants de 12 et 13 ans dans la ville américaine de Milwaukee dans l’état du Wisconsin, parce ceux-ci jetaient des boules de neige en direction des voitures.

Les faits se sont déroulés samedi soir alors qu’un petit groupe d’enfants lançaient des boules de neige en direction des voitures qui passaient. Un projectile a touché une Toyota blanche. Son propriétaire a alors sorti son arme avant de faire feu sur les enfants, blessant une jeune fille de 12 ans ainsi qu’un garçon de 13 ans. Les deux enfants ont été emmenés à l’hôpital mais leurs jours ne sont pas en danger.

La police de Milwaukee cherche encore des témoins de l’incident.

