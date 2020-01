Onze chiens stars de cinéma meurent dans un incendie

En France, un dramatique incendie a coûté la vie à onze chiens qui avaient l’habitude d’apparaître au cinéma et à la télévision.

Ce samedi 4 janvier, aux alentours de 20h, un incendie a ravagé les locaux d’Animal Contact. Situé dans le département français du Loiret, cette entreprise est spécialisée dans le dressage d’animaux jouant dans des films, des séries et des publicités.

« Nous ne vous oublierons jamais »

Malgré l’intervention rapide d’une trentaine de pompiers, onze chiens ont péri dans l’incendie. Muriel Bec, la directrice et fondatrice de l’entreprise, a annoncé la triste nouvelle sur Facebook. « Nous avons perdu nos amis, nos complices, nos partenaires de jeux avec lesquels nous avons partagé tellement de belles aventures …..et nous souhaitons leur rendre hommage une dernière fois. My Wolf, My Way, Excalibur, Loukoum, Sybelle, Houba, Fripouille, Beebop, O’Tuche, Lobo, Ninja : Vous allez nous manquer terriblement et nous ne vous oublierons jamais », a écrit Muriel Bec en publiant les photos des chiens ayant perdu la vie.

Certains d’entre eux avaient joué dans « La Famille Bélier » et « L’école buissonnière ».

La piste criminelle écartée

La fondatrice d’Animal Contact a directement écarté la piste criminelle. « L’incendie est d’origine accidentelle, probablement à cause d’un court-circuit dans ce qu’on appelle la cuisine des animaux, juste à côté des ‘loges’ où ils dorment au chaud, en cette saison », a-t-elle indiqué à France Bleu.

« C’est comme perdre ses gosses, ses potes, ses compagnons de route, notre vie leur est dédiée. Personne ne mérite ça, je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi », conclut Muriel Bec, dévastée par la perte de ses onze chiens.