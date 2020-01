« Les aliens existent et pourraient même être sur Terre avec nous »

Non seulement les extraterrestres existent, mais ils pourraient être parmi nous sur Terre. Simplement, nous ne les voyons pas. C’est ce qu’a déclaré le Dr Helen Sharman, la première astronaute britannique à être allée dans l’espace.

Dans une interview accordée à l’Observer Magazine, le docteur Helen Sharman, qui est la première astronaute britannique à être allée dans l’espace en 1991, s’est dite convaincue qu’il existe forcément une vie extraterrestre quelque part dans l’univers.

« Les aliens existent, il n’y a pas de doute là-dessus », affirme-t-elle. « Il y a tellement de milliards d’étoiles dans l’univers qu’il doit contenir toutes sortes de formes de vie », ajoute-t-elle.

À 56 ans, le Dr Sharman enseigne aujourd’hui à l’Imperial College de Londres. Elle va même plus loin dans son raisonnement, en expliquant que ces aliens ne sont peut-être pas faits de carbone et d’azote comme les êtres humains. Conséquence : « il est possible qu’ils soient ici en ce moment même et qu’on ne les voit tout simplement pas ».