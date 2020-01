Les arbitres se sont réunis pour préparer la deuxième partie de saison de l’Euromillions Basket League

Tous les arbitres actifs au sein de l’Euromillions Basket League, le championnat belge de basket, se sont réunis pour discuter de la suite de la saison avec un thème de référence: la préparation psychologique des arbitres. C’est ce que la Pro Basketball League (PBL) a expliqué lundi dans un communiqué. Les arbitres de la Pro Basketball League (PBL) se sont réunis ce samedi 4 janvier à Tongres pour leur ‘mid-season clinic’. « C’est le moment pour analyser la première partie de la saison et surtout pour préparer la deuxième partie, la partie la plus importante », a commenté Ronny Denis, le patron du département arbitrage de la PBL, dans un communiqué publié lundi par la ligue.

Le sujet principal de la formation était la préparation psychologique des arbitres. Le sujet a été présenté par Jose « Chema » Buceta, conseiller de la FIBA qui a déjà préparé beaucoup d’arbitres au niveau psychologique pour plusieurs des meilleurs tournois de la FIBA. L’invité de marque a souligné l’importance de communiquer plus et mieux, d’abord et avant tout entre les trois arbitres, en utilisant les moments de repos pour préparer le suivi du match. « Vous ne pouvez pas perdre du temps avec ce qui s’est passé mais vous pouvez vous motiver et motiver vos collègues à se préparer pour les prochaines phases », explique Jose Buceta. Il a également discuté de l’importance de garder les émotions sous contrôle. Enfin, il a souligné l’importance de mieux communiquer avec les principaux acteurs du jeu.

« Les arbitres et les équipes sont dans le même bateau et visent tous les deux à élever le niveau du basketball. » Les autres intervenants étaient Dimitri Lowette, qui a tenu une session sur la préparation physique et la prévention des blessures, et Pascal Meurs, headcoach d’Europrobasket qui s’est focalisé sur un certain nombre de développements tactiques récents au niveau défensif. Johnny Jacobs, instructeur national FIBA, a fini par accentuer l’application correcte d’un certain nombre de règles spécifiques basées sur une sélection de clips vidéo de la première moitié de la compétition.

Source: Belga