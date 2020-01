Jan Bakelants s’engage chez Circus-Wanty Gobert-Tormans

L’équipe Circus-Wanty Gobert-Tormans a annoncé lundi le recrutement de Jan Bakelants pour la saison 2020. Le coureur de 33 ans, qui évoluait au sein de Sunweb la saison passée, s’est engagé pour un an. Professionnel depuis 2009, Bakelants a également porté les couleurs de Tosport Vlaanderen, Omega Pharma-Lotto, RadioShack, Omega Pharma-Quick Step. Son palmarès comprend six victoires, dont une étape sur le Tour de France, en 2013, en Corse, qui lui avait permis de porter le maillot jaune. Il s’est également imposé sur le Grand Prix de Wallonie (2013), dans une étape du Critérium du Dauphiné (2014) et a remporté les tours du Piémont et d’Emilie (2015) ainsi qu’une étape de La Méditerranéenne. Bakelants, qui a terminé à quatre reprises dans le top-25 du Tour de France, espère retrouver les routes de la Grande Boucle cet été.

« Circus-Wanty Gobert-Tormans est l’équipe idéale pour moi », a confié Bakelants. « Je vais pouvoir me retrouver dans cette équipe à l’esprit offensif. Le calendrier proposé, avec un programme World Tour bien fourni, m’a séduit dans cette Pro Team belge. Je suis impatient de pouvoir partager mon expérience avec mes équipiers, dès le stage de la semaine prochaine. Je veux ensuite me montrer sur le Tour de Catalogne puis les classiques wallonnes. Je suis très motivé de faire mes débuts sous les couleurs de Circus-Wanty Gobert et de contribuer au succès collectif! »

« Nous croyons en lui, et en sa plus-value pour guider les néo-professionnels dans le peloton mais aussi jouer le capitaine de route sur les classiques et, espérons-le, sur le Tour de France », a expliqué le directeur sportif Hilaire Van der Schueren.

« Nous avons longtemps réfléchi, mais nous ne pouvions pas laisser un coureur du calibre de Jan Bakelants, maillot jaune et vainqueur d’étape au Tour de France, sans équipe », a ajouté Jean-François Bourlart, manager général. « Il est revenu à un excellent niveau malgré plusieurs graves chutes. Chez Circus-Wanty Gobert, il disposera d’un calendrier à la mesure de ses qualités. Il sera un pion essentiel sur les courses du World Tour et à la chasse aux points UCI. »

Source: Belga