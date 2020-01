Côte d’Ivoire: Ouattara proposera « des modifications de la Constitution »

Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé lundi qu’il proposerait au parlement « des modifications de la Constitution », assurant qu’il ne s’agirait pas d’éliminer « qui que ce soit » de la course à la présidentielle d’octobre 2020. « Dans le courant du premier trimestre cette année, je proposerai au Parlement des modifications de la Constitution pour la rendre plus cohérente », « pour consolider davantage l’Etat de droit et rapprocher les institutions de nos concitoyens », a déclaré Alassane Ouattara pendant la cérémonie de présentation des voeux de Nouvel An de la Nation au Président.

« Je voudrais rassurer les uns et les autres qu’il ne s’agit pas de +caler+ qui que ce soit. Comme je l’ai dit, tout le monde pourra être candidat » à l’élection présidentielle. « Je viens d’avoir 78 ans et je ne compte exclure personne, y compris moi-même », a ajouté le président, qui termine son deuxième mandat. Il n’a pas donné davantage de précisions sur les modifications constitutionnelles envisagées.

L’opposition a mis en garde le pouvoir contre une réforme constitutionnelle qui limiterait l’âge des candidats, ce qui pourrait avoir pour effet d’éliminer de la course ses rivaux historiques, les ex-présidents Laurent Gbagbo, 74 ans, et Henri Konan Bédié , 85 ans, mais aussi M. Ouattara.

Le chef de l’Etat entretient le mystère sur une éventuelle candidature à un troisième mandat. Il a annoncé qu’il serait candidat si MM. Bédié et Gbagbo se présentaient. M. Ouattara estime avoir le droit de se représenter en raison d’un changement de Constitution en 2016, ce que conteste l’opposition.

Le climat politique est tendu en Côte d’Ivoire à dix mois de la présidentielle, qui se tiendra dix ans après la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait 3.000 morts.

Les élections municipales et régionales de 2018 avaient été marquées par de nombreuses violences et des fraudes.

source: Belga