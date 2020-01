De la prison pour une cleptomane adepte d’astrologie

Une femme originaire de Beersel a été condamnée lundi à 14 mois de prison pour vol. Elle devra également s’acquitter d’une amende de 800 €. En outre, elle a utilisé les lignes téléphoniques de ses victimes pour appeler des numéros surtaxés de conseils astrologiques.

Entre la fin de l’année 2017 et la mi-2018, K.D. séjournait chez son cousin et la compagne de celui-ci alors qu’elle travaillait à l’école communale d’Alsemberg où elle était surveillante. Ses hôtes avaient vite remarqué que leur invitée rentrait souvent chargée de rouleaux de papier toilette, de sacs poubelles et de dizaines de crayons prétendument rachetés à l’école. Cependant, il est apparu qu’elle volait ces articles.

En outre, le couple s’était également aperçu que sa facture de téléphone avait commencé à augmenter. Après vérification, les propriétaires avaient découvert que K.D. utilisait régulièrement le téléphone de la maison pour appeler des lignes d’astrologie.

De plus, non seulement usait-elle du numéro familial mais elle n’hésitait pas aussi à appeler depuis l’école. K.D. avait donc été renvoyée de l’établissement ainsi que du domicile de son cousin qui la soupçonnait désormais d’avoir volé une alliance, manquante dans ses affaires. L’anneau n’a jamais été récupéré, mais le cousin avait retrouvé d’autres bijoux et trois téléphones portables que K.D. avait subtilisés.

En octobre 2018, il est apparu que la femme s’était à nouveau fourvoyée en saccageant les tirelires des enfants et la boîte à bijoux de la mère de la famille chez qui elle travaillait comme aide-ménagère.