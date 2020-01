L’image déchirante d’un pompier volontaire, endormi sur le sol après des jours de lutte contre les incendies

Jenna a partagé sur les réseaux sociaux la photo poignante de son père endormi sur la pelouse. Ce pompier profitait de quelques minutes de répit, épuisé par dix jours de lutte intense contre les feux de brousse en Australie.

De retour chez lui après avoir combattu les flammes, ce pompier volontaire s’est effondré sur la pelouse à l’avant de sa maison. Éreinté par des journées de travail allant jusqu’à 12 heures, il grappillait ainsi quelques précieuses minutes de sommeil.

En voyant son père dans cet état, Jenna a pris une photo et l’a partagée sur les réseaux sociaux, poussant un cri d’alarme. Leur domicile, en Nouvelle-Galles du sud, est lui aussi menacé par les flammes. Pendant que leur père se bat contre les incendies aux alentours, la famille fait tout son possible pour protéger leur foyer.

« Nous ne voyons pas le bout du tunnel »

« Ma famille lutte contre ces incendies autour de notre ferme et dans notre communauté depuis plus d’un mois. Ils sont fatigués, ils sont blessés et ils manquent de ressources. Aujourd’hui, j’ai entendu mon père pleurer, poursuit Jenna. Il m’a dit : « Jen je n’ai jamais rien vu de tel, ça n’en finit jamais ! »

« Il nous reste encore plus de 50 jours d’été, nous ne sommes même pas à la moitié du chemin et nous n’en voyons pas le bout », alerte la jeune femme.

Jenna a tout de même souhaité conclure sur une note positive, en remerciant tous ceux qui aident, directement et indirectement, l’Australie et les Australiens. « Ne vous laissez pas avoir par la négativité, les politiques, les infos sur Facebook, le drame. L’Australie est en feu et il y a des gens courageux à travers tout le pays qui se battent VOLONTAIREMENT, jour après jour, pour protéger nos vies et nos foyers. Ces pompiers ont plus que jamais besoin de notre soutien! Cela devrait être notre seul et unique objectif. N’oubliez pas de faire un don de ce que vous pouvez à l’organisme de bienfaisance de votre choix, chaque petit geste aidera! C’est loin d’être fini! »