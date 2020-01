Pourquoi je ne parviens pas à maigrir ?

Cette année, vous vous attaquez à vos kilos superflus ! Que ce soit votre premier essai ou une énième tentative après plusieurs bonnes résolutions qui se sont soldées par un échec, nous vous expliquons pourquoi perdre du poids est plus difficile que ce que vous pensez.

Pour commencer, gardez en tête que maigrir de manière saine reste un défi qu’on ne relève pas en quelques semaines : cela prend du temps et demande des efforts, surtout si vous voulez éviter l’effet yo-yo. Ces kilos que vous perdez, il est important de ne pas les reprendre, même les jours où cela va moins bien.

Fixez-vous des objectifs réalistes, car personne ne peut perdre 10 kilos en un mois. La volonté que vous avez en début d’année pour mener à bien vos résolutions n’est pas immuable. Bien souvent, cette motivation est déjà fort redescendue dès la fin du mois de janvier, surtout après les fêtes du nouvel an et quelques soupers. Ne pas se fixer d’objectif chiffré pour sa perte de poids, cela fait déjà une grosse différence. Ainsi, au lieu d’être déçu parce que vous n’avez pas atteint votre objectif du mois, chaque kilo perdu est perçu comme une victoire !

Lorsque vous avez de mauvaises habitudes alimentaires, les risques sont plus élevés de retomber dans ses vieilles habitudes et par conséquent, de reprendre du poids. Ces produits ne vous garantissent pas de maigrir, mais vous donne plutôt un cadre et ce, même lorsque cela devient plus difficile. Ils vous aident également à stabiliser votre poids plus facilement.

Le saviez-vous ? Prévoir une « journée de relâche » (cheat day) est parfois une très bonne idée, car l’apport en calories diminue lorsqu’on essaie de maigrir. Le métabolisme fonctionne donc plus lentement, ce qui rend la perte de poids plus difficile. Un « repas de triche » (cheat meal) peut résoudre ce problème.

Néanmoins, il est primordial d’être bien préparé lorsqu’on veut maigrir sur le long terme :

Préparez votre petit-déjeuner la veille au soir . Ainsi, plus d’excuse pour justifier que vous n’avez pas eu le temps de manger un repas sain le matin avant de partir au travail. Mieux encore, grâce à un petit-déjeuner équilibré, vous aurez moins vite faim avant le dîner et cela vous évitera de grignoter entre les repas.

Mangez un en-cas ou une collation comme quatre-heures pour éviter d’avoir faim en revenant du travail. Toutes ces tentations à la gare vous sembleront déjà moins appétissantes.

Emportez toujours des en-cas sains pour la route . Que vous soyez au travail ou parti pour la journée, il vaut toujours mieux avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Préférez les fruits aux barres chocolatées qu’on retrouve dans les distributeurs, au travail ou à la pompe à essence.

Préparez vos repas à l’avance. C’est une bonne idée si vous savez que vous manquez d’énergie le soir pour cuisiner. Au lieu de craquer pour des plats « tout prêts » ou de passer à la friterie, cuisinez le week-end quelques repas pour la semaine. Il vous suffira ensuite de les réchauffer… et fini les excuses !

