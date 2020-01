Six Jours de Rotterdam – Jasper De Buyst et Tosh Van der Sande prennent la tête après la 4e journée

Jasper De Buyst et Tosh Van der Sande ont pris la tête des Six Jours de cyclisme sur piste de Rotterdam à l’issue la 4e journée dimanche à Ahoy. Après 30 épreuves, le duo compte 228 points, mais quatre autres paires sont dans le même tour. Les Allemands Roger Kluge et Theo Reinhardt sont deuxièmes avec 210 unités pour 200 à Iljo Keisse accompagné du Néerlandais Niki Terpstra.

Suivent encore le Néerlandais Jan Willem Van Schip et Moreno De Pauw avec 148 points. Ils étaient leaders samedi à l’issue de la 3e soirée.

Côté belge encore, Kenny De Ketele et Robbe Ghys sont à un tour avec 162 points (7es). Lindsay De Vylder et Jules Hesters naviguent à 5 tours (12es).

Iljo Keisse et Niki Terpstra ont remporté ces Six Jours en 2013, 2014 et 2015. L’épreuve s’achève mardi.

Source: Belga