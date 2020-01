Raid américain à Bagdad – Merkel, Macron et Johnson veulent « réduire les tensions »

Les dirigeants allemand, français et britannique ont convenu dimanche d’oeuvrer ensemble à la désescalade au Moyen-Orient, a déclaré un porte-parole du gouvernement allemand. Les tensions sont au plus haut depuis qu’un drone américain a tué le général iranien Soleimani en Irak. « La chancelière (Angela Merkel), le président français (Emmanuel Macron) et le Premier ministre britannique (Boris Johnson) ont convenu de travailler ensemble pour réduire les tensions dans la région », a déclaré le porte-parole. Mme Merkel s’est entretenue par téléphone avec MM. Macron et Johnson.

Le président français a par ailleurs assuré son homologue américain Donald Trump de « son entière solidarité avec les alliés ». Il a appelé l’Iran à s’abstenir de toute « escalade militaire susceptible d’aggraver encore l’instabilité régionale », selon un communiqué de la présidence française.

« Face à la montée des tensions en Irak et dans la région », M. Macron a aussi « exprimé sa préoccupation concernant les activités déstabilisatrices de la force Al Qods sous l’autorité du général Qassem Soleimani », tué vendredi par les Etats-Unis. Il a « rappelé la nécessité que l’Iran y mette maintenant un terme ». Le président a marqué « la détermination de la France à travailler aux côtés de ses partenaires régionaux et internationaux à l’apaisement des tensions ».

source: Belga