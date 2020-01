Mathieu van der Poel signe un 19/20 à Bruxelles

Mathieu van der Poel s’est adjugé sa 19e victoire en 20 courses cette saison. Le Néerlandais de la formation Alpecin-Fenix a remporté dimanche le Brussels Universities Cyclocross, 7e et avant-dernière manche du Trophée AP Assurances, devant Eli Iserbyt et son compatriote Corné van Kessel. Sur le campus de l’ULB et de la VUB, Van der Poel a accéléré au début du troisième tour avant de chuter peu après. Il terminait ce tour en compagnie de Michael Vanthourenhout, Corné van Kessel, Eli Iserbyt et Tim Merlier.

Van der Poel a fini par fausser compagnie à ce petit monde dans le cinquième tour. Le champion du monde s’envolait vers un 5e succès dans le Trophée AP Assurances cette saison.

Iserbyt a pris la deuxième place à 29 secondes, ce qui lui permet de conserver une avance confortable au classement général avant la dernière manche. Van Kessel s’est classé troisième à 37 secondes.

La course élites dames a été gagnée par la Néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix). Elle a précédé sa compatriote Annemarie Worst de 8 secondes. Sanne Cant a complété le podium à 1:11. Avec ce quatrième succès au Trophée AP Assurances cette saison, Alvarado conforte sa première place au général.

La course espoirs a vu la victoire de Ryan Kamp. Le champion des Pays-Bas a devancé le champion de France Antoine Benoist et le champion de Belgique Timo Kielich. Ce dernier profite de la mauvaise journée de Yentl Bekaert, neuvième, pour prendre la tête du général.

Chez les juniors, Lennert Belmans s’est imposé devant Jetze Van Campenhout et Matyas Kopecky.

La huitième et dernière manche se tiendra le 8 février à Lille, en province d’Anvers.

