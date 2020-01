L’armée américaine va en « payer le prix »

Le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, a averti dimanche que l’armée américaine allait « payer le prix » pour avoir tué le général iranien Qassem Soleimani et un haut commandant irakien dans une frappe vendredi en Irak. « C’est l’armée américaine qui les a tués, et c’est elle qui va en payer le prix », a mis en garde dans une allocution télévisée, le chef du mouvement pro-iranien.

« Le juste châtiment, (visera, ndlr) la présence militaire américaine dans la région », a-t-il averti. « Les bases militaires américaines, les navires militaires, chaque officier et soldat dans la région ».

Le chef du Hezbollah a averti qu’il ne fallait pas s’en prendre aux « citoyens américains », c’est à dire « les hommes d’affaires, ingénieurs, journalistes et médecins » américains dans la région.

« La bataille, la confrontation, le juste châtiment, c’est pour ceux qui ont exécuté (l’opération) et c’est l’armée américaine qui a mené à bien le meurtre et l’assassinat » du général Soleimani et d’Abou Mehdi al-Mouhandis, l’homme de l’Iran en Irak et numéro deux du Hachd al-Chaabi, a indiqué M. Nasrallah.

« Quand les cercueils des soldats et des officiers américains (…) commenceront à revenir aux Etats-Unis, (le président américain Donald) Trump et son administration comprendront qu’ils ont perdu la région », a-t-il ajouté.

Artisan de la stratégie militaire iranienne au Moyen-Orient, le général iranien Qassem Soleimani était à la tête de l’unité Qods, force spéciale des Gardiens de la Révolution iraniens, chargée des opérations extérieures.

