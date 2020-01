Sarah Grosjean évincée du Grand Cactus : Jérôme De Warzée brise le silence

Jérôme De Warzée a mis les choses au clair après le départ polémique de la comédienne Sarah Grosjean de son émission « le Grand Cactus » sur la RTBF. Désigné par certains comme « responsable » de ces évictions, l’humoriste a clarifié, dans un long message, les raisons de ce divorce, principalement un manque de professionnalisme et un manque de respect pour les auteurs.

Après cinq années de collaboration, la RTBF a mis fin à sa collaboration avec Sarah Grosjean, la comédienne qui incarnait l’une des « poufs » du Grand Cactus. La chaîne évoquait des « différends inconciliables » qui justifiaient la fin de son contrat, sans en dire plus.

L’annonce, via communiqué évasif, a fait des milliers de déçus. Ceux-ci n’ont pas tardé à s’exprimer sur les réseaux sociaux… et à blâmer Jérôme De Warzée pour le départ, selon eux, « injustifié » de Sarah Grosjean. Celui-ci a donc tenu à mettre les choses au clair et s’est exprimé via un long message posté sur Facebook.

Un manque de professionnalisme

« J’ai toujours adoré Sarah Grosjean » commence l’humoriste. Avec les Poufs, « vous étiez à votre place en fin d’émission, là où l’on garde le meilleur ». Mais dernièrement, l’attitude des comédiennes était devenue intolérable, et pour l’éditeur de l’émission, et pour la chaîne.

« Au mois d’août dernier, vous avez enregistré six séquences des Poufs. Avec les auteurs, on s’était démené une semaine, comme d’habitude, pour vous donner le meilleur du meilleur des textes. Ils étaient tellement bons, ces textes, que la production vous a même envoyé un message pour que vous y touchiez le moins possible. Mais vous avez décidé de quasi tout changer parce que vous pensiez que ça serait plus drôle… » Un comportement que Jérôme De Warzée qualifie de « non professionnel » : « des gens étaient payés pour écrire, d’autres pour jouer, il était important que chacun reste à sa place et respecte le travail des autres », souligne-t-il.

« Vous avez découvert le droit de propriété intellectuelle ! »

Les reproches à l’encontre de la Liégeoise et de sa partenaire, Bénédicte Philippon ne s’arrêtent pas là. En effet, l’humoriste et la RTBF ont également découvert que les comédiennes interprétaient les personnages des Poufs sur scène, en dehors du Grand Cactus, et sans autorisation.

« C’est vrai que le mal n’est pas bien grand, hormis que tous ceux qui avaient aussi mis leur âme dans ce duo, les auteurs, la RTBF, et moi, n’avions rien à dire. Et vous avez découvert le droit de propriété intellectuelle ! Les personnages ne vous appartenaient pas ! C’est la règle », rappelle l’éditeur. « Tu avais même fait un truc que je n’aurais jamais osé faire, faire la promo des Poufs sur scène en radio sur la RTBF, sur le service public même qui vous interdisait de la faire ! Ça, c’était culotté ! »

« C’était bien trop gratiné »

« Tout ça commençait à faire beaucoup, on s’éloignait, alors, Bénédicte a envoyé son avocat, et elle est partie, et toi, tu ne voulais plus répondre à mes mails, ni communiquer, tu avais même décidé de ne plus venir en plateau t’amuser avec nous. Alors, quand la RTBF t’a envoyé un mail te demandant d’arrêter de relayer des articles sur l’arrêt des Poufs parce que cela faisait du mal à l’émission, tu as aussi envoyé ton avocat. Et c’était bien gratiné. C’était trop gratiné, toutes tes mises en demeure ont convaincu la RTBF que tu devais quitter la sienne.

Dans son message, l’humoriste, a souligné le talent de la jeune femme et le plaisir qu’il a eu de collaborer avec elle. Il conclut en lui souhaitant le meilleur pour son avenir.

De son côté, Sarah Grosjean a réagi avec humour sur Instagram : « Retrouvez-moi dorénavant au feu rouge de Soumagne-bas, je jongle super bien ». Quoi qu’il en soit, elle peut compter sur le soutien de milliers de fans, qui n’ont pas manqué de témoigner leur sympathie à son égard par message.