Des robots autonomes pour recharger les voitures électriques ?

Volkswagen a présenté sa vision de l’avenir de la mobilité électrique avec un système de robots autonomes capables de recharger les voitures dans un parking d’un simple clic de smartphone.

Pour éviter aux futurs conducteurs de voitures électriques de s’inquiéter de la manière de recharger leur véhicule, Volkswagen a développé un nouveau concept de robot mobile. Lorsque le conducteur se gare dans un parking, un robot autonome sera capable de trouver sa voiture grâce à de nombreux capteurs et d’en recharger la batterie le temps d’une course, sans aucune intervention humaine.

Ces robots ont donc le potentiel de transformer n’importe quel parking souterrain en station de recharge. Une fois la recharge commandée grâce à une application mobile V2X, un robot se chargera de la tâche de A à Z.

Mobile robots in the underground car park: #Volkswagen provides a glimpse into the future in which the search for charging stations for electric cars comes to an end. Watch the YouTube video: 👉 https://t.co/weWkQq0Rvm

