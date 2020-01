Raid américain à Bagdad – L’Allemagne suspend ses missions d’entraînement en Irak

L’Allemagne suspend ses missions d’entraînement en Irak à la suite du raid aérien américain qui a tué vendredi matin le puissant général iranien Qassem Soleimani.

La décision a été prise par le quartier général de la coalition militaire contre l’Etat islamique, a annoncé vendredi le commandement allemand. Il s’agit d’une mesure préventive pour protéger les soldats déployés.

L’Allemagne avait déjà décidé plus tôt de restreindre les mouvements de ses troupes en Irak. Le quartier général de la coalition internationale de lutte contre l’Etat islamique a en effet recommandé des limitations des déplacements au sol et aériens pour les militaires y participant en Irak.

L’Allemagne a déployé 27 troupes au Camp Taji, à 30 km au nord de Bagdad. « Rien n’a changé dans la mission et nous continuons comme prévu », a précisé un porte-parole.

Cinq autres troupes allemandes sont postées au quartier général de la coalition à Bagdad et environ 90 soldats se trouvent au Kurdistan irakien.

Au total, le déploiement allemand engagé dans la lutte contre l’EI compte 415 hommes et femmes.

source: Belga