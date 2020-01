Le film « Werk ohne Autor » sacré par l’Union de la critique de cinéma

Le film « Werk ohne Autor » (Never Look Away) du réalisateur germano-autrichien Florian Henckel von Donnersmarck a reçu le Grand Prix 2020 de l’Union de la Critique de Cinéma (UCC), a annoncé samedi cette dernière. Le long métrage a notamment été récompensé pour « sa grandiose épopée historique au cœur de l’Allemagne du 20e siècle, et la place de l’art dans les bouleversements idéologiques de cette période troublée », a souligné l’UCC dans un communiqué. Parmi les finalistes du Grand prix 2020 figuraient également Joker » de Todd Phillips, « Marriage Story » de Noah Baumbach, « Les Misérables » de Ladj Ly et « Parasite » de Bong Joon-ho.

Le Grand Prix de l’UCC entend distinguer le film sorti l’année précédente « ayant le plus contribué à l’enrichissement et au rayonnement de l’art cinématographique ».

Créée en 1954, l’UCC regroupe de nombreux critiques de cinéma francophones et néerlandophones et a primé ces dernières années des films tels que ‘Cold War’ de Pawel Pawlikowski, ‘Loveless’ d’Andreï Zviaguintsev, ‘Carol’ de Todd Haynes ou encore ‘Son of Saul’ de László Nemes.

Mi-décembre, l’UCC avait attribué le Prix Cavens 2019, qui récompense la meilleure production belge de l’année, à « Nuestras Madres » du réalisateur belgo-guatémaltèque César Diaz.

Source: Belga