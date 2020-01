Formation fédérale – « Nous n’entrerons pas dans un gouvernement juste par défaut » (Jean-Marc Nollet)

« On ne montera pas dans un gouvernement juste pour mettre la N-VA dehors », avertit samedi dans Le Soir Jean-Marc Nollet, coprésident d’Ecolo. « Nous voulons participer à un gouvernement ambitieux, de projets », ajoute-t-il. « Notre choix est d’essayer de rassembler, de coaliser les gens qui ont des projets. C’est la seule idée valable. Si la seule chose qui nous guide, c’est la peur: non », affirme le coprésident d’Ecolo.

Quant à une alliance avec la N-VA, les choses sont « claires » pour Jean-Marc Nollet, au regard des priorités d’Ecolo. « Vous les avez entendus une seule fois parler du climat? »

« J’ai été le seul francophone à faire un débat public avec Bart De Wever! Alors ne dites pas qu’on ne veut pas s’asseoir à la même table!’, poursuit-il. « Lors de ce débat, il a dit: ‘même pas dans mille ans nous ne formerons de gouvernement avec les verts’. Moi, j’en ai pris acte. »

« Ils veulent détruire le pays, la solidarité! Et ils ne veulent pas des verts. Pourquoi irait-on se battre pour ça? Mais on peut faire sans nous. »

« J’ose espérer qu’au 13 janvier, on pourra passer au stade, si pas de formation, au moins de préformation », déclare encore Jean-Marc Nollet, pour qui il faut « une réorientation fondamentale dans les politiques environnementales et climatiques ».

Source: Belga