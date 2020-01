Soupe glacée poireau-coco-curry

Quoi de mieux qu’une excellente petite soupe pleine de peps pour se refaire une santé après toutes ces agapes?

Ingrédients

4 poireaux

1 petit oignon blanc

1 c à c de curry

1 cube de bouillon de légumes

20 cl de lait de coco

1 c à s d’huile d’olive

Sel, poivre

Copeaux de noix de coco

Quelques feuilles de coriandre (ou persil)

Comment faire?

– Laver les poireaux et tailler les blancs en rondelles (conserver le vert pour réaliser une fondue de poireau à intégrer dans une quiche, une omelette, des œufs cocotte, etc.).

– Peler et émincer l’oignon.

– Dans une casserole, faire chauffer 1 c à s d’huile d’olive et ajouter l’oignon émincé, 1 c à c de curry et une pincée de sel.

– Mélanger et laisser fondre 3 min. Ajouter ensuite les rondelles de poireaux et laisser cuire 5 min en remuant de temps en temps.

– Ajouter le bouillon de légumes émietté, poivrer et couvrir d’eau à hauteur.

– Faire cuire à feu moyen 20 à 25 minutes (jusqu’à ce que les poireaux soient tendres).

– En fin de cuisson, verser le lait de coco et mixer.

– Rectifier l’assaisonnement, laisser refroidir puis réserver au frais.

Servir très frais avec quelques feuilles de coriandre fraîche (ou persil), des copeaux de noix de coco et une pincée de curry.