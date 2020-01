Sasha Zhoya, étoile montante de l’athlétisme mondial, décide de courir pour la France

Le jeune espoir de l’athlétisme mondial Sasha Zhoya, 17 ans, a choisi de représenter la France en compétitions internationales, pays de sa mère, plutôt que l’Australie, où il a grandi, a annoncé vendredi la Fédération française d’athlétisme (FFA). « La Fédération française d’athlétisme se félicite du choix de Sasha Zhoya et s’engage à accompagner l’athlète dans sa progression vers le très haut niveau », note la Fédération dans un communiqué.

Sasha Zhoya détient les records du monde en catégorie cadet sur 110m haies (12.87 sur des haies de 91,4 cm) et au saut à la perche (5m56).

Le jeune homme devait choisir avant les Mondiaux juniors au Kenya (du 7 au 12 juillet) un pays à représenter entre l’Australie, où il a grandi, la France, pays de sa mère, et le Zimbabwe, pays de son père. Il avait passé plusieurs semaines en France l’été dernier pour s’entraîner à Clermont-Ferrand et participer à des compétitions.

Pour le convaincre, la FFA a notamment mis en avant les installations de l’Insep à Paris, la qualité de ses entraîneurs et de ses athlètes sur les haies mais aussi la perspective de devenir l’une des stars des Jeux de Paris en 2024 à domicile.

« Après une longue phase de réflexion, j’ai décidé de représenter la France. C’est avant tout un choix du coeur, mais c’est également un choix mûrement réfléchi. Je suis maintenant impatient de porter le maillot de l’équipe de France, je l’espère dès cette année 2020. Je me suis toujours senti très Français. Toute la famille de ma mère vit ici, en France, et ces racines ont indéniablement pesé dans ma réflexion. Depuis tout jeune, je me rends régulièrement dans l’Hexagone pour partager du temps avec ma famille et les amis que je m’y suis faits. Ces visites se sont d’ailleurs intensifiées ces dernières années. Je m’imagine déjà disputer les jeux Olympiques à domicile, dans 4 ans, devant eux. C’est un rêve qui commence petit à petit à prendre forme, notamment à travers ma décision de représenter la France », a déclaré Zhoya, cité dans le communiqué.

Sasha Zhoya doit rejoindre le groupe de perche de Philippe D’Encausse à Clermont-Ferrand, avec le recordman du monde Renaud Lavillenie, mais aussi un groupe « sprint-haies » à l’Insep où il sera couvé par le champion du monde 2005 du 110 m haies Ladji Doucouré.

Source: Belga