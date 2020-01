La plus haute instance sécuritaire de l’Iran a promis vendredi de venger « au bon endroit et au bon moment » la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué par une frappe américaine à Bagdad. « L’Amérique doit savoir que son attaque criminelle contre le général Soleimani a été la plus grave erreur du pays (…) Ces criminels subiront une dure vengeance (…) au bon endroit et au bon moment », a déclaré dans un communiqué le Conseil suprême de la sécurité nationale iranien.

source: Belga