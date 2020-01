Peter Willemsen doit faire l’impasse sur la course

L’an passé, Peter Willemsen s’était classé septième du Dakar et avait remporté deux étapes avec Tom Van Genugten, malgré une épreuve durant laquelle il n’avait pas été épargné par la malchance. Cette année, le Belge espérait la suite. Pendant longtemps, une troisième participation de suite avec Ton van Genugten sur un Iveco du Team De Rooy semblait possible. Mais finalement, le plan n’a pas abouti.

« Dépuis 2000, j’étais toujours présent au départ du Dakar. Ne pas y être cette année me semble étrange », a déclaré Willemsen. « L’intention était de concourir avec Tom Van Genugten, mais nous ne sommes pas parvenus à un accord avec le team De Rooy. Donc je reste à la maison. C’est dommage, car nous avons gagné six étapes au cours des deux dernières années. Je connais peu de monde qui peut présenter de tels chiffres. Mais c’était en vain. Je n’ai plus cherché de place et j’ai pris une année sabbatique. »

Source: Belga