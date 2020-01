Le trafic des trains français et des métros parisiens toujours perturbé ce week-end

Le trafic à la SNCF et à la RATP sera encore perturbé ce weekend, mais en amélioration, alors que la grève illimitée contre la réforme des retraites entrera samedi dans sa 31e journée, ont annoncé les deux groupes vendredi. Pour ce weekend de retours des vacances scolaires, la SNCF prévoit 7 TGV sur 10 en circulation samedi et 2 TGV sur 3 dimanche, a annoncé le groupe ferroviaire dans un communiqué.

Samedi, sur les autres réseaux SNCF, il est prévu 1 TER sur 2, ainsi qu’1 Transilien (RER SNCF et trains de banlieue parisienne) sur 5 et 1 train Intercités sur 3, tandis que le trafic international restera « perturbé », avec notamment 9 Eurostar sur 10 et 4 Thalys sur 5.

Dimanche, outre 2 TGV sur 3, la SNCF prévoit de faire rouler 1 TER sur 2, ainsi qu’1 Transilien sur 5 et 2 Intercités sur 5, le trafic international étant toujours « perturbé » (7 Eurostar sur 8 et 4 Thalys sur 5).

La semaine prochaine, le trafic des TGV « s’améliorera fortement dès lundi », et ce « sur l’ensemble des destinations », a indiqué le groupe. Le trafic TGV Inoui sera même « normal » lundi entre Paris et Lille, « quasi normal » entre Paris et les villes de Strasbourg, Lyon, Marseille et Bordeaux.

A la RATP, le trafic restera très perturbé samedi mais connaîtra une « légère amélioration », avec deux lignes de métro (3bis et 7bis) totalement fermées, a annoncé la direction de la régie dans un communiqué.

Les lignes de métro automatiques 1 et 14 fonctionneront normalement, tandis que les douze autres lignes de métro fonctionneront partiellement.

Côté tramway, le trafic sera « normal toute la journée sur les 8 lignes ». Il y aura 3 autobus sur 4 « en moyenne ».

Sur les lignes des RER A et B, exploitées en commun par les deux groupes de transports publics, il est prévu 3 RER A « par heure sur la branche Cergy », selon la SNCF. La RATP annonce pour sa part un RER A sur deux « de 08H00 à 18H30 sur toute la ligne ».

Pour le RER B, il y aura un train sur trois « toute la journée » sur la portion nord exploitée par la SNCF, alors que sur la portion sud gérée par la RATP, il est prévu un train sur trois « entre 08H00 et 20H00 ». L’interconnexion sera interrompue à Gare du Nord.

Dimanche, le trafic métro et RER restera « très perturbé », celui des bus et tramways étant prévu « quasi normal ». Quatre lignes de métro (3bis, 4, 7bis et 10) seront complètement fermées.

source: Belga