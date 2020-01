Jan Van Der Vaet: « Notre camion doit être capable de maîtriser le parcours »

Jan Van Der Vaet va entamer, avec les Néerlandais Pascal De Baar et Stefan Slootjens, son 9e Dakar. Après un an d’absence, le copilote belge vise le top-10 chez les camions. Il avait terminé 4e en 2016 avec Hans Stacey, remportant deux étapes. La 42e édition du célèbre rallye-raid s’élancera dimanche pour la première fois en Arabie saoudite. Il se ponctuera le 17 janvier après 5.097 kilomètres de spéciales chronométrées. « J’étais présent l’année passée mais à bord de la voiture de presse du photographe Willy Weyens », a expliqué Jan Van Der Vaet. « En préambule de ce Dakar, nous avons participé au Morocco Desert Challenge et à la Silk Way. J’ai un bon sentiment et j’ai donc décidé de rejoindre le projet. Le camion Renault a encore évolué depuis lors. Gert Huzink est le leader de l’équipe et est au départ avec un tout nouveau camion. Le notre a bien évolué et doit être capable de maîtriser le parcours. Nous avons chacun notre chance. »

« Il ne faut pas pronostiquer avant un Dakar », a poursuivi le copilote belge. « Le top-10 est possible mais pour le même prix vous êtes sur le flanc après 100 kilomètres. Ce rendez-vous est tellement imprévisible. Je pense que ce ne serait pas une mauvaise chose de débuter calmement et d’ensuite élever le rythme. Les organisateurs ont aussi innové en revenant aux fondamentaux en matière de navigation. Je suis curieux de voir à quoi cela va ressembler. »

Source: Belga