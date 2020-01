Qassem Soleimani, un fin stratège à la tête de l’influente Force Qods

Le général iranien Qassem Soleimani, tué dans la nuit de jeudi à vendredi par les États-Unis, dirigeait la Force Qods, une unité d’élite du Corps des gardiens de la révolution iranienne chargée des opérations spéciales à l’étranger.

Soleimani est resté dans l’ombre pendant de nombreuses années, mais il a été de plus en plus présent dernièrement dans l’opinion publique, souvent aux côtés de l’ayatollah Khamenei et d’autres chefs religieux. Son rôle dans l’expansion de l’influence de l’Iran au Moyen-Orient ne peut être sous-estimé.

Il s’est fait un nom dans l’armée iranienne pendant la guerre Iran-Irak. Il dirigeait les Qods depuis 1998, qu’il a transformés en une unité d’élite de 5.000 hommes sur le papier, bien que, selon les observateurs, leur nombre serait beaucoup plus élevé. La tâche officielle de la Force Qods est de soutenir et de protéger les groupes pro-iraniens à l’étranger. Ils seraient chargés, entre autres, d’armer les milices du Hezbollah au Liban ou les milices chiites en Irak, au Yémen et en Afghanistan.

Récemment, les Qods (ou les milices qu’ils soutiennent) ont combattu en Syrie contre l’État islamique et aux côtés du président syrien Bachar Al-Assad, qui est un allié de l’Iran. L’Occident considère que les Qods sont également derrière toutes sortes d’actions terroristes à l’étranger. Par exemple, les Américains les considèrent comme partiellement responsables des nombreuses attaques contre les troupes américaines et britanniques après l’invasion de l’Irak en 2003, qui ont finalement coûté la vie à des centaines de soldats.

« Diabolique, charismatique, talentueux, professionnellement compétent »

Le grand cerveau derrière toutes ces opérations étrangères serait Soleimani, qui est considéré par ses amis et ses ennemis comme un grand stratège. David Petraeus, ancien patron de la CIA et commandant des troupes américaines en Irak, l’a un jour décrit comme «un homme diabolique, charismatique, talentueux, professionnellement compétent».

Dans le passé, selon l’Iran, il y a déjà eu des tentatives occidentales, arabes et israéliennes pour éliminer Soleimani. L’ancien ambassadeur américain en Irak Ryan Crocker l’a appelé «le Dark Vador de la politique contemporaine du Moyen-Orient». Le Pentagone dit maintenant qu’il a éliminé Soleimani parce qu’il a planifié des attaques sur des cibles américaines en Irak et dans la région, et parce qu’il aurait orchestré des attaques sur des bases militaires de la coalition au cours des derniers mois. Il aurait également donné le feu vert pour l’attaque de l’ambassade américaine à Bagdad plus tôt cette semaine.