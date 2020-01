Le général iranien Soleimani tué dans un bombardement américain

Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a pour sa part publié sur Twitter une vidéo montrant ce qu’il présente comme des Irakiens «dansant dans la rue» pour célébrer la mort du général Soleimani. «Des Irakiens -des Irakiens- dansant dans la rue pour la liberté; reconnaissants que le général Soleimani ne soit plus», a tweeté Mike Pompeo pour accompagner une vidéo montrant une foule courant le long d’une route en brandissant des drapeaux et des banderoles.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020